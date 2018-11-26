بدء إنشاء مركز التميز لأمراض القلب في مستشفى راشد

المصدر: دبي - البيان

أعلنت هيئة الصحة في دبي عن بدء مرحلة إجراءات تصميم وإنشاء مركز التميز لأمراض القلب الذي تعتزم الهيئة إنجازه بحرم مستشفى راشد من خلال نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص تماشياً مع القانون رقم 22 لعام 2015، بهدف تقديم خدمات وقائية وتشخيصية وعلاجية متكاملة تلبي احتياجات المرضى وتستجيب للنمو السكاني المتزايد في الإمارة.

وأكد الدكتور يونس كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للرعاية الصحية بهيئة الصحة بدبي: «أهمية المركز الذي سيشكل نقلة نوعية في مجال تشخيص وعلاج أمراض القلب من خلال توفير خدمات متكاملة تتماشى مع أحدث المعايير العالمية في هذا المجال، إضافة إلى توفير فرص الكشف المبكر عن أمراض القلب، ومراقبة المرضى عن بعد لضمان مرونة تقديم الخدمة لمحتاجيها من المرضى».

وأوضح أن مركز التميز لأمراض القلب سيتم إنشاؤه كمستشفى متخصص بسعة سريرية تتراوح بين 110 إلى 120 سريراً لتغطية حالات أمراض القلب الطارئة، بالإضافة إلى الخدمات الأخرى الخاصة بأمراض القلب والشرايين كالعيادات الخارجية.

وقال: «إن هيئة الصحة في دبي تتطلع حالياً لإيجاد الشريك الأمثل من القطاع الخاص لتنفيذ هذا المشروع الرائد، وفق حزمة من الشروط والمعايير التي تساهم في تحقيق الأهداف المرجوة من المركز ليكون محطة واحدة توفر سلسلة من الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة التي تقدم خدمات تتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، وأن يكون المركز حلقة وصل تربط الأطباء العاملين في المركز بغيرهم من الأطباء العاملين في المؤسسات التعليمية الرائدة على مستوى العالم ، والتركيز على التعليم المستمر للأطباء وتوفير فرص التدريب والتطوير في إمارة دبي، وتوفير فرص البحث والابتكار».

حلقة ربط

ومن جانبه قال الدكتور فهد عمر باصليب المدير التنفيذي لمستشفى راشد: «إن تبني نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص سيساهم بشكل فاعل في توفير حلقة تربط بين أطباء المركز والمؤسسات التعليمية، وبما يضمن تقديم خدمات مبتكرة وفقاً لأحدث المعايير والأدلة العالمية ويساهم في استمرارية تطوير وتدريب الأطباء وإطلاعهم على آخر المستجدات العالمية في هذا المجال».

إلى ذلك أكدت الدكتورة ابتسام البستكي، مدير إدارة الاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص بهيئة الصحة بدبي أهمية المشروع الذي سيساهم في توزيع المخاطر بين القطاعين العام والخاص، وخفض التكاليف التشغيلية للأصول، كما سيوفر طريقة أكثر فاعلية لإدارة المرافق وصيانتها، وتوفير خدمات متكاملة للمرضى باستخدام أحدث الوسائل والتقنيات التكنولوجية في هذا المجال.

وذكرت أن القطاع الخاص سيكون شريكاً للهيئة ومسؤولاً عن تصميم وبناء وتمويل وصيانة وتشغيل مركز التميز لأمراض القلب لـ 25 سنة، بالإضافة إلى إدارة الخدمات ومراقبة العمليات وصيانة المعدات الطبية والإشراف على العمليات الطبية، على أن تتولى هيئة الصحة بدبي إدارة المركز بعد انتهاء فترة التعاقد».