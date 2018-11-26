مؤتمر «آفاق جديدة لما بعد الصحة الإنجابية» 7 ديسمبر

المصدر: دبي- البيان

ينعقد مؤتمر «آفاق جديدة في الرعاية الصحية لما بعد الصحة الإنجابية»، بالشراكة مع ثلاث منظمات دولية (الكلية الملكية لأخصائيي التوليد وأمراض النساء وجمعية سن اليأس الدولية وجمعية سن اليأس البريطانية خلال الفترة من 7 إلى 8 ديسمبر 2018 في فندق كونراد بدبي، وذلك تحت رعاية جائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية، وبدعم من هيئة الصحة بدبي وجمعية الإمارات الطبية شعبة أمراض النساء والتوليد

يتضمن المؤتمر العديد من المحاضرات المكثفة وورش العمل التفاعلية مع عرض دراسات لحالات مرضية لتوضيح مبادئ تحسين وتطوير مسارات الرعاية الصحية للمشاكل الصحية في مرحلة ما بعد انقطاع الطمث.

من جانبه أكد عبد الله بن سوقات المدير التنفيذي بجائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية حرص الجائزة على دعم كل ما من شأنه الارتقاء بالقطاع الصحي داخل الدولة وخارجها، من خلال دعم المؤتمرات الطبية الهادفة ودعم أنشطة التعليم الطبي المستمر والبحث العلمي في المجال الطبي.