سلطان القاسمي يطلع على سير العمل في مشروع جامع الشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

اطلع صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صباح أمس على سير العمل في مشروع جامع الشارقة في منطقة الطيّ بالشارقة، وذلك في إطار حرص سموه على الوقوف على جميع مجريات العمل في المشاريع الحيوية والمهمة التي تخدم المواطنين والقاطنين على أرض الإمارة.

واستمع صاحب السمو حاكم الشارقة من المهندس صلاح بن بطي المهيري المستشار في دائرة التخطيط والمساحة، والقائمين على مشروع الجامع، حول كل تفاصيل المشروع ومراحل الإنجاز فيه، واطلع سموه على المخططات الهندسية والإنشائية للجامع ومرافقه الخدمية ومناطق توزيعها، وجميع أعمال الجامع وتفاصيله من تصاميم داخلية ونقوش وزخارف وخطوط إسلامية تعكس جمال العمارة الإسلامية، ويشرف على تنفيذها مجموعة من كبار المهندسين المعماريين في العالم الإسلامي.

تحفة معمارية

ويعد جامع الشارقة تحفة معمارية وجمالية تضاف إلى سجل إمارة الشارقة الحافل بالمشاريع الحيوية المهمة التي تحقق رؤية الإمارة، ويخدم الجامع شريحة كبيرة من أهالي مدينة الشارقة وخاصة مناطق الطيّ وبساتين الطيّ والسيوح ومدينة تلال، ويتسع لأكثر من 24 ألف مصلٍ، ويحوي الجامع حدائق ونوافير ومرافق وخدمات لضيوف الرحمن من المصلين، كما روعي فيه إنشاء مرافق خاصة بكبار السن.

التعليم الخاص

من ناحية أخرى أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوماً أميرياً بإنشاء هيئة الشارقة للتعليم الخاص.ويقضي المرسوم الأميري رقم (45) لسنة 2018 أن تنشأ بموجب هذا المرسوم، هيئة في إمارة الشارقة تسمى: «هيئة الشارقة للتعليم الخاص»، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالأهلية اللازمة لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات القانونية التي تكفل تحقيق أهدافها، وتتبع الحكومة المركزية للإمارة.