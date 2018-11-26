«قضاء أبوظبي» تتعاون مع «حقوق الإنسان العربية»

المصدر: أبوظبي ـ البيان

استقبلت دائرة القضاء في أبوظبي، وفد لجنة حقوق الإنسان العربية، وذلك في إطار تعزيز علاقات التعاون المشترك بين المؤسسات والهيئات العربية، بما يسهم في تقوية أواصر الشراكة الفاعلة نحو إرساء دعائم العدالة وسيادة القانون في دول المنطقة.

واطلع الوفد خلال الزيارة بحضور الدكتور صلاح خميس الجنيبي، مدير قطاع الاتصال المؤسسي والتعاون الدولي، والمستشار حسن الحمادي، مدير إدارة النيابات في أبوظبي، وفاطمة البدواوي، مدير مكتب حقوق الإنسان، على جهود دائرة القضاء في مجال حقوق الإنسان ودور المكتب في ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان وسيادة القانون باستلهام رسالة الإسلام السمحة، وما تضمنه التراث العربي والإسلامي من قيم، وما تضمنه دستور الدولة من حقوق، وما أكدته المواثيق الدولية من مبادئ.

وتعرف الوفد الزائر برئاسة المستشار محمد جمعة فزيع، رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية، إلى الاهتمام الذي توليه دائرة القضاء بالجانب التوعوي.