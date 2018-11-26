عبدالله النعيمي: الاحتفال ليس مجرد ذكرى بل عمل دؤوب يعزز الازدهار

المصدر: أبوظبي - وام

شهد معالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية أمس احتفالية الهيئة الاتحادية للمواصلات باليوم الوطني الـ 47 للدولة في مبناها الرئيسي بأبوظبي.

وأكد معاليه أن الاحتفال باليوم الوطني ليس مجرد ذكرى وطنية تنتهي بانتهاء الحدث بل عمل دؤوب دائم يعزز النماء والازدهار، ويحمل مضامين سامية ترسخ معاني الولاء والانتماء وتضحيات كبيرة تجسد قيم الحب والوفاء لهذا الوطن.

ورفع معالي الدكتور بلحيف النعيمي بهذه المناسبة أطيب التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات وإلى شعب دولة الإمارات.

حضر الاحتفال، المهندس أحمدالخوري مدير عام الهيئة الاتحادية للمواصلات وبمشاركة من جهات حكومية ومحلية.