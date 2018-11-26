«اتحادية الموارد» تستذكر تضحيات الرعيل الأول

المصدر: دبي - البيان

أقامت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، أمس، حفلاً في مقرها بدبي، بمناسبة اليوم الوطني الــ 47 لدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بحضور الدكتور عبد الرحمن عبد المنان العور مدير عام الهيئة، وعدد من المديرين التنفيذيين ومديري الإدارات وموظفي الهيئة.

وخلال الحفل، أكد العور أن الذكرى الـ 47 لتأسيس اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة، مناسبة وطنية بامتياز، نستذكر ونسترجع خلالها أفضال وتضحيات الرعيل الأول من الآباء المؤسسين، الذين آمنوا بأهمية هذا الاتحاد، وقدموا في سبيله كل نفيس، لتعزيز أركانه وتدعيم أسس بنيانه، حتى وصلت دولة الإمارات لما هي عليه اليوم من تقدم وازدهار ورفاهية وريادة عالمية، وباتت بجهودهم المخلصة ورؤيتهم الثاقبة المستنيرة، دولة يشار لها بالبنان، على مختلف الصعد والمستويات.

استذكار

وأشار إلى أن أول ما نستذكره في هذه المناسبة العطرة، هو مؤسس الدولة وباني نهضتها، المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي كانت لديه قناعة راسخة بأن التجربة الوحدوية لدولة الإمارات، هي البرهان على أن الوحدة والتآزر هما مصدر كل قوة ورفعة وفخر.

وأشاد بحكمة وحنكة القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة، وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، التي واصلت السير بخطى واثقة ومتسارعة على نهج زايد الخير، وأسهمت في ترسيخ مكانة الدولة عربياً وإقليمياً وعالمياً، وإبراز دورها الريادي في شتى المجالات، وعلى مختلف الصعد.

وتقدم الدكتور عبد الرحمن العور، بالتهنئة إلى القيادة الرشيدة، وإلى شعب الإمارات، والمقيمين على أرض الدولة بهذه المناسبة.