رئيس الدولة يأمر بالإفراج عن 785 سجيناً بمناسبة اليوم الوطني

المصدر: أبوظبي - وام

أمر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بالإفراج عن 785 سجيناً ممن صدرت بحقهم أحكام في قضايا مختلفة، وذلك بمناسبة اليوم الوطني الـ47 لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتكفل سموه بتسديد الغرامات المالية التي ترتبت عليهم تنفيذاً لتلك الأحكام.

ويأتي أمر الإفراج عن السجناء في إطار حرص صاحب السمو رئيس الدولة على إعطائهم فرصة لبدء حياة جديدة والتخفيف من معاناة أسرهم.

إلى ذلك، قال المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للدولة، إن أمر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بالإفراج عن 785 سجيناً ممن صدرت بحقهم أحكام في قضايا مختلفة، وتكفل سموه بتسديد الغرامات المالية المترتبة عليهم تنفيذاً لتلك الأحكام، بمناسبة احتفالات الدولة باليوم الوطني الـ47، إنما يأتي في إطار حرص سموه على إعطائهم فرصة لبدء حياة جديدة والتخفيف من معاناة أسرهم في هذه المناسـبة الوطنيـة المجيدة.

وأشار النائب العام للدولة إلى أن هذا الأمر السامي، الذي يأتي تزامناً مع يوم العزة والفخر لدولة الإمارات، يُظهر الحس الإنساني العميق لقيادة الدولة، بما يضفيه من سرور وفرح على عائلات المفرج عنهم وذويهم.

وأضاف: «أن هذا الأمر يصدر عن قائد يسعى دائماً إلى تحقيق سعادة من يعيشون على أرض الدولة، فبهذا العفو السامي تلوح للمفرج عنهم آمال استرداد قيمتهم في المجتمع والعودة إلى سواء السبيل، حرصاً على حريتهم التي استعادوها، وينتج في حياتهم ومسيرتهم نحو المستقبل أثراً إيجابياً، فيصبحون أفراداً صالحين يسهمون في مسيرة العمل والبناء، ويسعون بشرف إلى توفيـر حياة أفضل لعائلاتهم وذويهم».

ودعا المشمولين بالأمر السامي إلى بذل الجهد بنية صادقة للتمسك بالنهج الصالح والسلوك القويم في حياتهم والعمل الطيب بما يحقق لهم ولذويهم حياةً ومستقبلاً أفضل.

ورفـع الشامسي بمناسبة اليوم الوطني الـ47 أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وسمو أولياء العهود.

وتوجه بالدعاء إلى المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسـبة المجيدة على سموهم بكل الخير والسعادة وموفور الصحة والعافية، وعلى شعب دولة الإمارات بالأمن والاستقرار والتقـدم والرخاء.

دعم

ورفع المستشار علي محمد البلوشي النائب العام لإمارة أبوظبي أسمى آيات الشكر والامتنان إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، على مكرمته الإنسانية التي تعودها منه أبناء شعبه والمقيمين في كنف قيادته الحكيمة.

وأكد أن النيابة العامة في أبوظبي قد نفذت القرار السامي لصاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، وبدأت فعلياً بإجراءات الإفراج عن المشمولين بالعفو بالتنسيق مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي، مشيراً إلى حرص النيابة العامة في أبوظبي على سرعة تنفيذ القرار، لتعيش الأسر فرحتها مكتملة بلم شملها بأبنائها مع الاحتفال بفرحة يوم الاتحاد.

وبهذه المناسبة، تقدم المستشار البلوشي بالعرفان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، لدعم سموه اللامحدود للسلطة القضائية، والذي يتجلى في حرص سموه على استقلالية ونزاهة العمل القضائي والنيابي، بما يحقق العدالة الناجزة.

كما شكر النائب العام لإمارة أبوظبي، سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء، على اهتمامه بالقضاء بتوفير أفضل الممارسات العالمية في إعادة تأهيل نزلاء المنشآت العقابية وحفظ كراماتهم وحقوقهم، بما يساعدهم على استعادة مكانتهم كأعضاء نافعين لمجتمعهم.

مؤكداً أن الأوامر السامية لصاحب السمو رئيس الدولة كانت دائماً الحافز الأقوى لنزلاء المؤسسات العقابية للالتزام بحسن السير والسلوك والاستفادة من فرص التدريب والتأهيل ليكون لديهم الأولوية في نيل العفو السامي.

ورفع النائب العام لإمارة أبوظبي، أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة اليوم الوطني الـ 47 لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإلى أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات وسمو أولياء العهود، سائلاً المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على سموهم بالخير والسعادة وموفور الصحة والعافية وعلى شعب دولة الإمارات بالخير واليمن والبركات.