«إقامة دبي» تعزّز الشراكة المجتمعية مع «دبي الإسلامي»

المصدر: دبي - البيان

وقعت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، اتفاقية تعاون مع بنك دبي الإسلامي، وذلك بهدف تعزيز علاقة الشراكة المجتمعية لتحقيق رؤية واستراتيجية حكومة دبي في تطوير ما يقدم من خدمات متميزة لما لها من أثر إيجابي على الصعيد الاجتماعي والإنساني، حيث هذه الشراكة تفتح مجالاً واسعاً في تبادل المعلومات والخبرات للارتقاء بالخدمات المقدمة بما يخدم المتعاملين ويحقق السعادة لهم.

وقع المذكرة اللواء محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، وعبد الرزاق العبد الله نائب رئيس إدارة خدمات الدعم المجتمعية في بنك دبي الإسلامي، بحضور العميد حسين إبراهيم مساعد المدير العام لقطاع الدعم المؤسسي، والمستشار القانوني لإقامة دبي العميد علي عجيف، والعميد عوض العويم مساعد المدير العام لشؤون الموارد البشرية والمالية، والعقيد دكتور عمر الشامسي مساعد المدير العام لقطاع أذونات الدخول والإقامة.

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وقال اللواء محمد أحمد المري: إن إقامة دبي حريصة على إقامة علاقات الشراكة مع مختلف المؤسسات في القطاعين العام والخاص لتقديم أفضل الخدمات بما يتماشى مع المكانة المرموقة التي تحظى بها دبي في مختلف الميادين وبما يعود بالنفع على جميع الأطراف، مضيفاً أن هذه الاتفاقية ليست بالأولى، بل هي تكملة للتعاون المستمر وذلك لدعم المبادرات التي تصب في خدمة المجتمع وتفعيل الخدمات المجتمعية.

ومن جانبه قال عبد الرزاق العبد الله: يسعدنا التعاون مع إقامة دبي لترسيخ التزامنا بالمسؤولية المجتمعية وانطلاقاً من إيماننا بالدور المحوري الذي تلعبه الشراكات بين القطاعين الخاص والعام في تحقيق الأهداف الوطنية ولتصبح دبي الخيار الأفضل للجميع.