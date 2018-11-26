جمعية توعية ورعاية الأحداث تنظم احتفالاً وطنياً

المصدر: دبي - البيان

نظمت جمعية توعية ورعاية الأحداث احتفالاً وطنياً بمناسبة اليوم الوطني السابع والأربعين لدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بمركز سيتي سنتر مردف دبي، بحضور معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، رئيس مجلس إدارة جمعية توعية ورعاية الأحداث، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة. بدأ الاحتفال بعزف فرقة الشرطة الموسيقية للسلام الوطني، بمشاركة طالبات مدرسة سلمى الأنصارية للبنات وطلاب مدرسة المزهر للتعليم الأساسي للبنين وأولياء أمور وزوار المركز.

وتقدم معالي الفريق ضاحي خلفان تميم بالتهنئة إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وإلى شعب الإمارات، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني السابع والأربعين للدولة.

وقال معاليه: «إن اليوم الوطني ذكرى عزيزة على قلوب الإماراتيين، وتاريخ محفور في الذاكرة، يحمل في طياته ومضات الخير والقوة التي كرسها الاتحاد، بفضل قادة هذا البلد حفظهم الله، كما يترجم إرادتهم الصادقة وإخلاصهم للإمارات وشعبها».

ختام

وفي ختام الحفل، أهدى معالي الفريق ضاحي خلفان تميم درعاً تذكارية إلى محمد الجسمي، مدير مركز سيتي سنتر مردف دبي، وأهدت الجمعية من جانبها أعلام الدولة وأوشحة اليوم الوطني إلى زوار المركز لمشاركتهم احتفالها باليوم الوطني السابع والأربعين، متمنين من الله أن يديم الأمن والأمان على دولة الإمارات العربية المتحدة وشعبها والمقيمين على أرضها.