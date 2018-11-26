حفل لـ«خليفة الإنسانية» و«تدوير» و«أبوظبي للجودة»

المصدر: أبوظبي - وام

احتفلت مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية ومركز إدارة النفايات - أبوظبي «تدوير»، ومجلس أبوظبي للجودة والمطابقة باليوم الوطني الـ 47.

وحضر الاحتفال محمد حاجي الخوري المدير العام لمؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية والدكتور سالم خلفان الكعبي مدير عام مركز أبوظبي لإدارة النفايات «تدوير» بالإنابة، وسعيد المهيري المدير التنفيذي لقطاع المختبر المركزي في مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، وموظفو المؤسسات الثلاث إلى جانب عدد من الطلاب والطالبات.

ورفع محمد حاجي الخوري بهذه المناسبة التهاني لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأصحاب السمو حكام الإمارات ومواطني الدولة والمقيمين على أرضها.

وأضاف الخوري: «إننا نحتفل باليوم الوطني الـ 47 لدولة الإمارات هذا العام تحت شعار«هذا زايد.. هذه الإمارات».

من جهته قال الدكتور سالم الكعبي مدير عام مركز أبوظبي لإدارة النفايات «تدوير» بالإنابة إن مناسبة اليوم الوطني خالدة في وجدان وقلوب الجميع النابضة بالانتماء والوفاء لمسيرة دولة الإمارات العربية المتحدة التي استطاعت أن تقدم نفسها كنموذج عصري حضاري قائم على مواكبة جميع المتغيرات وشق طريق التميز والازدهار وصولا إلى تحقيق مكاسب استثنائية.

وقال سعيد المهيري المدير التنفيذي لقطاع المختبر المركزي في مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة:«إن الثاني من ديسمبر من كل عام يصادف مناسبة غالية على قلوبنا جميعا ألا وهي ذكرى قيام اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة ويشرفني أن أرفع بهذه المناسبة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى قيادتنا الرشيدة ومواطني الدولة والمقيمين على أرضها المعطاء».