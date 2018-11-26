لم يسلّمهم رواتبهم فسرقوا 46 ألف درهم من شقته

المصدر: الشارقة - نورا الأمير

نظرت محكمة جنايات الشارقة، برئاسة القاضي محمود أبكر في جلستها، صباح أمس، قضية سرقة المتهم فيها 5 أشخاص من جنسيات آسيوية، أقدموا على كسر القفل الخارجي لشقة سكنية والاستيلاء على 46 ألف درهم كانت بداخل حقيبة، وتوزيع المبلغ المتحصّل من السرقة فيما بينهم، مدعين أنهم عمدوا إلى ذلك لتعنت رب عملهم في تسليمهم رواتبهم لعدة أشهر.

وواجهت المحكمة المتهمين «م،ن» و«م،ح» و«ش،أ» بالاشتراك مع باقي المتهمين بالتهم المنسوبة إليهم، والتي تعود إلى تاريخ 18 أغسطس من العام الجاري عندما دخل المتهمون سكن المجني عليه (ص،أ) متعمدين السرقة بعد أن كسروا قفل الباب الخارجي، وعثروا على حقيبة بداخلها مبلغ 46 ألف درهم وأخذوا المبلغ ولاذوا بالفرار، فيما قام المجني عليه بإبلاغ الشرطة، حيث تم القبض عليهم لاحقاً، وتبين أن المبلغ تم توزيعه فيما بينهم.

المتهمون اعترفوا بتهمة السرقة، قائلين إنهم يعملون عند المجني عليه في مجال البناء والمقاولات، ولم يسلمهم رواتبهم المستحقة لأشهر.

المحكمة حجزت القضية للحكم ومنحت المتهمين فرصة لتقديم دفاعهم.