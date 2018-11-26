«وطني الإمارات» تكرّم 25 محاضراً في فعاليات قافلة التسامح

المصدر: دبي - البيان

كرّمت مؤسسة وطني الإمارات، في حفل نظمته في غرفة دبي، 25 محاضراً من المشاركين في تقديم المحاضرات التوعوية والدينية ضمن برامج قافلة التسامح خلال العام الجاري.

وأوضح ضرار بالهول الفلاسي المدير التنفيذي لمؤسسة وطني الإمارات أن المؤسسة أطلقت قافلة التسامح في هذه العام تحت شعار «مبادئ وقيم زايد» بهدف تعزيز قيم ومبادئ القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه المرتبطة بالسلام والتعايش مع الآخر.

وأضاف: إن عدد المستفيدين من برامج «قافلة التسامح» خلال النصف الثاني من العام الجاري بلغ 250 مستفيداً، حيث نظمت القافلة 7 محاضرات ناقشت موضوعات عن ثقافة الاحترام، ومكانة الأخلاق في الإسلام.