راشد بن حمدان يتسلم التجديد الرابع لـ «الآيزو» لمراكز «آل مكتوم الخيرية»

المصدر: دبي - وام

تسلم الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس أمناء هيئة آل مكتوم الخيرية، شهادة التجديد الرابع للجودة «ISO:9001-2015» التي تعد أحدث إصدار عالمي لشهادة الجودة الدولية استحقتها مراكز هيئة آل مكتوم الخيرية في البرشاء والعوير وحتا والليسيلي.

وهنأت جمعية بيت الخير الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم بمناسبة صدور التجديد الرابع لشهادة الجودة «الآيزو» لمراكز الهيئة، والتي تديرها الجمعية وفق شراكة راسخة ومتجددة، حيث قامت هذه المراكز بتحسين الأداء واتباع أفضل ممارسات التميز في العمل الخيري والإنساني فاستوفت في إجراءاتها كافة متطلبات المواصفة /‏ISO:9001-2015 /‏.

وسلم عابدين طاهر العوضي مدير عام «بيت الخير» شهادة التجديد الرابع للآيزو للشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم في حفل أقيم في مجلس «الميدان».