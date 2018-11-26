أهالي خورفكان يحتفلون ببزوغ شمس دولة الإمارات الموحدة

المصدر: خورفكان - البيان

احتفل أهالي مدينة خورفكان باليوم الوطني الـ47 لدولة الإمارات العربية المتحدة، والتي دعا إليها ونظمها محمد عبد الله العماني النقبي من أهالي مدينة خورفكان، وذلك على كورنيش خورفكان.

وحضر الاحتفال سلطان يعقوب المنصوري مدير الديوان الأميري بخورفكان، والدكتور راشد النقبي رئيس المجلس البلدي، وإبراهيم بن أحمد النقبي، والدكتور عبد الله النقبي استاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة الشارقة فرع خورفكان، وعبد الله سيف النقبي عضو مجلس الاستشاري السابق، وبحضور عدد من مديري الدوائر والمؤسسات الحكومية بمدينة خورفكان وعدد كبير من المواطنين والمقيمين.

عزف

وبدأت فعاليات الحفل بعزف السلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، بعدها قدم رئيس المجلس البلدي، ومدير الديوان الأميري، والدكتور عبد الله النقبي كلمات عن أهمية هذه المبادرة الوطنية والاحتفالات التي يشارك فيها المواطنون بجانب الحكومة احتفالات الوطن بقيام الاتحاد وبزوغ شمس دولة الإمارات الموحدة والمتحدة وتجاوز العقبات والتحديات لتأسيس دولة عصرية قوية ومتطورة.

ترحيب

ورحب العماني النقبي بالحضور مؤكداً وحدة الشعب الإماراتي ووقوفه خلف القيادة الرشيدة لكي تعلو راية الإمارات لتظل عالية خفاقة وموطناً للأمن والسلام والتقدم والتي حققت بفضل حكامها رعاهم الله، وأصبحت الإمارات مركزاً متقدماً في كل المجالات ويرجع هذا لالتفاف الشعب خلف القيادة.

وأضاف النقبي أن اليوم الوطني للدولة هو يوم تاريخي عظيم، ومناسبة وطنية خالدة، نعيش لحظاتها بالفخر والاعتزاز، ونستعيد من خلالها سيرة مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه حكام الإمارات مؤسسيي الاتحاد، رحمهم الله.

كما تضمن الحفل عرضاً حياً لأبرز المأكولات والحلويات الإماراتية الشعبية، وتوزيع الأعلام والصور الوطنية، وشعارات الاحتفال باليوم الوطني الـ 47 لدولة الإمارات.