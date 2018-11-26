حمدان ومكتوم بن محمد يحضران أفراح عائلة حسين محمد والديبيلي

المصدر: دبي - وام

حضر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، حفل الاستقبال الذي أقامته عائلة حسين محمد بمناسبة زفاف نجلها عبدالمجيد إلى كريمة حمود الديبيلي.

وقد بارك سموهما للعروسين وذويهما أفراحهم، وتمنّيا للعروسين حياة زوجية سعيدة مفعمة بالرفاء والبنين.

كما حضر الحفل الذي أقيم في فندق ميدان في منطقة ند الشبا في دبي، ظهر أمس، سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، وعدد من الأصدقاء وأقارب وذوي العروسين.