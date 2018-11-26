«كهرباء دبي» تنال أعلى درجة في شهادة المعيار الدولي لتميز الخدمات

المصدر: دبي - البيان

عززت هيئة كهرباء ومياه دبي تميزها في تقديم أفضل الخدمات للمتعاملين وتجاوز توقعاتهم؛ بحصولها على أعلى درجة في شهادة المعيار الدولي لتميز الخدمات (TISSE) الممنوحة من المعهد الدولي لخدمة المتعاملين (TICSI) لمرتين متتاليتين، حيث حققت الهيئة نتيجة 98.3% في 2018 مقارنة بـ 98% في 2017.

ويؤكد هذا الإنجاز جهود الهيئة الحثيثة لضمان تقديم أفضل الخدمات للمتعاملين من خلال قنوات رقمية متنوعة تتيح المزيد من الخيارات السهلة، والسريعة، والآمنة لإنجاز مختلف المعاملات، إضافة إلى تكامل وموثوقية إجراءاتها، واحترافية مقدمي الخدمة.

وأعرب سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة عن سعادته بحصول الهيئة على أعلى درجة في شهادة المعيار الدولي لتميز الخدمات من المعهد الدولي لخدمة المتعاملين، لمرتين متتاليتين، الأمر الذي يشكل إضافة قيّمة لسجلها الحافل بالإنجازات، لاسيما في مجال إسعاد المتعاملين وتحقيق راحتهم.

وأضاف: «شكلت جملة مبادرات الهيئة ترجمة عملية للتوجهات الحكومية الهادفة لصنع مستقبل جديد عبر ابتكار حلول تغير حياة الناس، وتيسرها، وتنقلها نحو الأفضل.

كما عكست تلك المبادرات حرص الهيئة الدائم على خلق منظومة متكاملة تعزز دور متعامليها كعنصر أساسي في منظومة التحسين المستمر وتطوير الخدمات الحالية كونهم المتلقي الأول لها، إضافة إلى فتح قنوات تواصل فاعلة معهم، والاستفادة من آرائهم واقتراحاتهم في تصميم خدمات تلبي مختلف التوقعات.

وقد حرصت على أن تواكب خدماتها التغيرات المتسارعة على المستوى المحلي والعالمي، فكان لها السبق في تقديم أفضل الخدمات الإلكترونية والخدمات الذكية، واليوم تقود الهيئة تحولاً جذرياً فارقاً نحو صناعة مستقبلٍ رقمي جديد لإمارة دبي من خلال تقديم خدمات ذاتية مستقبلية متطورة، تتخطى الاحتياجات الحالية وتفوق كل التوقعات».

وتابع الطاير: «تتم عملية التحسين في الهيئة بناءً على دراسات تفصيلية لاحتياجات المتعاملين، وتبني الابتكار ركيزة أساسية للاستفادة من تلك الدراسات وتحويل التحديات إلى فرص وإيجاد حلول جديدة توفر الوقت والجهد والتكلفة، وقد حققت الهيئة تصنيف خمس نجوم لجميع مراكزها في شهادة المعيار الدولي لتميز الخدمات 2017.

كما بلغت نسبة مؤشر السعادة في مراكز إسعاد المتعاملين التابعة للهيئة 97% بنهاية الربع الثالث من 2018. وتسعى الهيئة باستمرار للوصول إلى تقديم خدمات نوعية من فئة السبع نجوم في مراكز إسعاد المتعاملين لتكون مراكز للإبداع والتطوير».