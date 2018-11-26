27 عاماً سجناً لتاجر مخدرات

المصدر: أبوظبي- موفق محمد

ثبّتت المحكمة الاتحادية العليا حكماً قضى بسجن تاجر في المواد المخدرة لمدة 27 سنة بعد إدانته بتهمة حيازة مادة مخدرة (القنب الهندي) بقصد الاتجار، وتعاطيه لمؤثر (مستحلب تترا هيدرو كنابينول) وهي المادة الفعالة في الحشيش.

وتعود تفاصيل القضية إلى إلقاء الجهات المعنية القبض على المتهم لتحيله النيابة العامة إلى المحكمة المختصة مطالبة معاقبته طبقاً للمواد 1، 6/‏1، 17، 34، 39، 48، 49/‏2-3، 56، 63، 65 من القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 1995 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتعديلاته والمدرج في الجدول الأول والخامس من القانون ذاته والمادة 49/‏6 من القانون رقم 21 لسنة 1995 في شأن السير والمرور والمعدل بالقانون رقم 12 لسنة 2007.