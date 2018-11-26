«حمدان بن محمد لإحياء التراث» ينظم باقة احتفالات في برواز دبي

المصدر: دبي - البيان

ينظم مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث مجموعة من الاحتفالات الوطنية هذا العام في «برواز دبي»، يوم الأحد الموافق 2 ديسمبر المقبل، من الساعة 4 حتى 8 مساء، احتفاءً باليوم الوطني الـ47 لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وتهدف الفعاليات هذا العام إلى إلقاء الضوء على جزء من مظاهر الثقافة المحلية، لتتناغم ونسق الحقب المرئية في «برواز دبي»، وتنقل صورة حيّة عما كانت عليه إلى ما أصبحت عليه إمارة دبي، وتماشياً مع نسق الصرح الحضاري، سيعيد مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث إحياء الصورة بمظهر التراث المحلي المتمثل بالفرق والضيافة الشعبية، وعدد من الحرف القديمة منها نقش الحناء على يد مختصات بهذا الفن التراثي، والصقارة والمقهوي وغيرها من اللمسات التراثية.

وقالت هند بن دميثان، مدير إدارة الفعاليات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث: «قررنا هذا العام تنظيم الفعالية الرئيسة لليوم الوطني حول هذا الصرح الشامخ الذي يروي قصة ازدهار إمارة دبي بإطلالاته البانورامية وفكرته الحضارية، لنعيد مظاهر الثقافة المحلية ونحتفي بأحد ابرز المواقع التي تستقطب الزوار حالياً في دبي».