تحقيق أمنيات 14 طفلاً بمركز الحسين للسرطان في الأردن

المصدر: عمّان - البيان

احتفلت مؤسسة تحقيق أمنية، بالتعاون مع موانئ أبوظبي، بتحقيق أمنيات 14 طفلاً من الأطفال المرضى في مركز الحسين للسرطان بعمّان. وحضر الحفل فهد العتيبي، السكرتير الثالث في سفارة الإمارات بالعاصمة الأردنية، ووفد من موانئ أبوظبي، الشريك الداعم لمؤسسة «تحقيق أمنية» وعدد من الأطباء والعاملين في المركز.

وشهد الحفل العديد من المفاجآت السارّة للأطفال التي ساهمت في إدخال السعادة على قلوبهم من خلال تحقيق أمنياتهم، والتي تنوّعت ما بين لقاء الشخصيات الكرتونية والحصول على سيارات كهربائية و«بلاي ستيشن ولاب توب وتابلت وآي فون» وغيرها الكثير، وقام الحضور بمرافقة وفد المؤسسة لتحقيق أمنيات الأطفال المرضى الذين لم يتمكّنوا من مُغادرة غرفهم. كما فاجأ الشاب أسامة، الذي قامت المؤسسة بتحقيق أمنيته في زيارة الإمارات العربية المتحدة، كافة الحضور، بتقديم الحفل احتفاءً بشفائه من المرض.

وتوجّه هاني الزبيدي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة «تحقيق أمنية» بالشكر والتقدير إلى فهد العتيبي، وجميع القائمين على السفارة والعاملين فيها على جهودهم المبذولة لدعم المؤسسة وتسهيل أعمالها في الأردن.