«تعاونية الاتحاد» ترصد 55 مليون درهم لتخفيض أسعار السلع

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

أطلقت «تعاونية الاتحاد» أطول حملة ترويجية تزامناً مع اليوم الوطني للدولة، حيث رصدت 55 مليون درهم لتخفيض أسعار آلاف السلع إلى جانب تقديم جوائز قيمة عديدة ومتنوعة للمستهلكين خلال فترة الحملة الترويجية ابتداءً من يوم غد 27 نوفمبر وحتى 12 يناير 2019 وتشمل تخفيض نحو 30 ألف سلعة وبنسب تخفيضات تتراوح بين 20 و60%.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بمقر التعاونية الرئيسي بدبي خالد حميد بن ذيبان الفلاسي الرئيس التنفيذي لتعاونية الاتحاد بحضور مجر الدين خان، مساعد مدير قطاع التجارة وعماد راشد بالإنابة عن مدير إدارة السعادة والتسويق في التعاونية.

وأفاد الفلاسي أن التعاونية ستطلق منصة إلكترونية في بداية الشهر المقبل لبيع منتجاتها عبر الإنترنت، وستوفر خدمات التوصيل لمنتجاتها في البداية بأسواق دبي والشارقة، فيما سيتم التوسع لاحقاً بأسواق الدولة، لافتاً إلى أن المنصة الإلكترونية ستشمل نحو 30 ألف منتج خلال المراحل الأولية لها.

وأشار إلى أن «التعاونية في إطار الاحتفال باليوم الوطني للدولة وضمن حملة التخفيضات ستتحمل ضريبة القيمة المضافة عن المستهلكين خلال آخر ثلاثة أيام من شهر ديسمبر المقبل»، مبيناً أن «مبادرة تحمل الضريبة خلال العروض تتم بهدف تقديم تسهيلات إضافية للمستهلكين خلال تلك الفترة، إضافة إلى رصد تجريه التعاونية حول مدى تأثير الضريبة على القوى الشرائية للمستهلكين».

وأوضح أن «عروض الحملة ستشمل 47 فئة من المنتجات الغذائية وغير الغذائية من 47 دولة منشأ مختلفة إلى جانب منح جوائز وخصومات بشكل أسبوعي طوال الحملة على المستهلكين.

وأشار إلى أن «التعاونية عملت على تجهيز ثلاثة أفرع لها لتقديم عروض التخفيضات على مدار 24 ساعة بالأسبوع»، متوقعا أن «يتم بيع أكثر من 100 مليون منتج من خلال فترة التخفيضات بشكل عام وذلك مع ارتياد ثلاثة ملايين متعامل لجميع فروع التعاونية المنتشرة في دبي».

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قال خالد الفلاسي إن سوق التجارة الاستهلاكية في دبي يعتبر الأفضل في المنطقة من حيث النوع والسعر والكم، وما يثبت ذلك إطلاق «تعاونية الاتحاد» أطول حملة ترويجية تمتد إلى 47 يوماً تضم آلاف الأصناف بأفضل أسعار تشهدها المنطقة.

وأشار إلى أن الحملات تشمل تخفيض أسعار 30 ألف سلعة بنسبة تتراوح بين 20 و60 %، إلى جانب تخفيضات أخرى على العديد من المنتجات والسلع في كل من اتحاد مول والبرشاء مول، ويأتي ذلك في إطار إسهام «التعاونية» بشكل حقيقي جنباً إلى جنب مع الحكومة الرشيدة في إدخال الفرح والبهجة إلى قلوب أفراد المجتمع خلال هذه المناسبة الوطنية السعيدة.