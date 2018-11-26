«أراضي دبي» تدعم مرضى الثلاسيميا بحملة دورية للتبرع بالدم

المصدر: دبي - البيان

نظمت دائرة الأراضي والأملاك في دبي حملة دورية للتبرع بالدم من أجل دعم الأطفال المصابين بمرض الثلاسيميا، وشملت الحملة موظفي وموظفات الدائرة ومتعامليها.

وقال محمد البدواوي، المدير التنفيذي لقطاع الدعم المُؤسّسي في دائرة الأراضي والأملاك في دبي: «تعتبر أراضي دبي من أبرز الداعمين لمبادرات التبرع بالدم التي تنظمها هيئة الصحة بدبي، حيث نحرص على نشر التوعية إزاء الأهداف السامية لهذا النشاط، لضمان استقطاب أكبر عدد ممكن من المتبرعين من زملائنا ومتعاملينا.

وتأتي هذه الحملة وفق جدول من الخطط المستقبلية التي تضعها أراضي دبي بالتعاون مع هيئة الصحة، لتنظيم هذه الأنشطة بصفة دورية، بواقع حملتين في العام الواحد لصالح الأطفال الذين يعانون من مرض الثلاسيميا الوراثي».