56 % نسبة تركيب الكاميرات بمركبات الأجرة في عجمان

المصدر: عجمان - البيان

كشف عمر محمد لوتاه المدير التنفيذي لقطاع العمليات بمؤسسة المواصلات العامة في عجمان أن نسبة تركيب كاميرات مراقبة داخل مركبات الأجرة قد بلغ 56 % من أجمالي أسطول مركبات الأجرة التابعة لشركات الامتياز كخطوة أولى من المشروع على أن يتم الانتهاء من الأسطول كله بداية 2019.

وأكد عمر محمد لوتاه أن مشروع تركيب كاميرات مراقبة في مركبات الأجرة يهدف إلى تحقيق أعلى معدلات الأمن والسلامة التي تنشدها المؤسسة من خلال رصد سلوكيات السائقين وضمان التزامهم بمعايير القيادة والأداء المهني الذي يتطلب التعامل به مع الجمهور المستهدف، كما أن هذه الكاميرات يسهل الرجوع إليها في حال وجود تجاوزات أثناء الرحلات مما يقلل من عدد الشكاوى ويحفز السائقين على التميز الذي وضعته المؤسسة على أهم أولوياتها.