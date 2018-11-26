جناح الجو بشرطة رأس الخيمة ينقذ سياحاً ضلوا طريقهم في الجبال

المصدر: رأس الخيمة - البيان

أنقذ فريق عمل قسم جناح الجو بالقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة 3 سيّاح من الجنسية الأوروبية في العقد الثالث من العمر، بعد أن ضلوا طريقهم خلال رحلتهم الترفيهية في تسلق الجبال بإمارة رأس الخيمة.

وأشار العقيد طيار سعيد راشد اليماحي رئيس قسم جناح الجو، إلى ورود بلاغ لغرفة العمليات، من أحد المفقودين، يخبرهم بأنهم ضلوا طريق العودة إلى مركبتهم الموجودة أسفل الجبل، وذلك خلال ممارستهم لهوايتهم المفضلة «تسلق الجبل»، وعلى الفور تم تحريك إحدى الطائرات التابعة للقسم لمكان البلاغ وبعد التحري والبحث عن المذكورين، تم الوصول إليهم على ارتفاع 4000 قدم، وتقديم الإسعافات الأولية اللازمة لهم بالتعاون مع قسم الخدمات الطبية بالقيادة العامة، والتأكد من أوضاعهم الصحية.