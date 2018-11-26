افتتاح مسابقة مهارات آسيا العالمية اليوم

المصدر: أبوظبي - وام

تحت رعاية سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات، يقام مساء اليوم حفل الافتتاح الرسمي لمسابقة مهارات آسيا العالمية «أبوظبي 2018»، التي تنطلق منافساتها غداً وتستمر حتى 29 نوفمبر الجاري في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

واستقبل مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني وفود 20 دولة مشاركة في الدورة الأولى من مسابقة مهارات آسيا العالمية.

وقال مبارك سعيد الشامسي مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني رئيس المنظمة الآسيوية للمهارات: «إن قيادة الدولة الرشيدة وفرت للمركز كل الإمكانيات التقنية والبشرية اللازمة لتمكين الشباب من الإبداع في كل المهارات».