المصدر: أبوظبي - وام

استضاف «معرض 421» في أبوظبي مجموعة من الفنانين الموهوبين قدموا أعمالاً فنية عبروا بها عن مشاعر الحب والتقدير للوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ودولة الإمارات تحت شعار «47 لوحة في حب زايد والإمارات».

وشهدت الفعالية إقبالاً من هواة الفن من مختلف الفئات العمرية والجنسيات الذين بادروا برسم لوحاتهم في «معرض 421» في أبوظبي ليتم عرضها ضمن فعاليات الاحتفال الرسمي باليوم الوطني الـ47 الذي سيقام في استاد مدينة زايد الرياضية في أبوظبي يوم 2 ديسمبر المقبل.

وقالت إيميلي محمد - إحدى الفنانين المشاركين - إن المشاركة في الفعالية تسهم في التعبير عن الفخر بدولة الإمارات ومجتمعها والبيئة الآمنة والإبداعية التي نعيشها، مشيرة إلى أن الإمارات تعتبر بمثابة وطن للجميع، مضيفة أن الإمارات رسخت في المجتمع ثقافة التنوع وتقبل الآخر وقيم التسامح، وهو ما يؤكده حضور هذه الفعالية التي تجمع أشخاصاً لا يتحدثون سوى لغة الفن.

من جانبه، عبّر الفنان سيف عبدالرحمن البناي وشقيقته آمنة عن سعادتهما بالفعالية التي أتاحت لهما فرصة التعبير عن فخرهما وحبهما لدولة الإمارات، وما قدمته لشعبها والمقيمين على أرضها وتحت ظل قيادتها الرشيدة من أمن وأمان وسبل العيش التي أسهمت في بناء الإنسان.

استقبال

وتستعد الإمارات لاستقبال الاحتفال الرسمي باليوم الوطني 47 والذي يشهد هذا العام عرضاً استثنائياً يصطحب الجمهور خلاله في رحلة تصويرية للتعرف إلى تاريخ وإرث زايد ورؤيته الحكيمة التي أرست قواعد النهضة والنجاح والتقدم للدولة.