انضمام موظفي «مواصفات» إلى برنامج «إسعاد»

المصدر: دبي - البيان

وقّعت القيادة العامة لشرطة دبي مذكرة تفاهم مع هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، يتم بموجبها انضمام موظفي الهيئة إلى برنامج إسعاد الخاص بشرطة دبي، وحصول موظفي الهيئة على بطاقة «إسعاد» التي تحوي عروضا وخصومات ومزايا خاصة يقدمها القطاعان العام والخاص والشركات للموظفين.

وقع المذكرة من جانب القيادة العامة لشرطة دبي، العميد عبد الله حسين أهلي، مدير الإدارة العامة للخدمات والتجهيزات، فيما وقعها من جانب هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، المهندس خلف خلف، مدير إدارة الخدمات المساندة بالإنابة، بحضور منى محمد العامري، رئيس لجنة بطاقة إسعاد في شرطة دبي، وعدد من الضباط والأفراد من كلا الجانبين.