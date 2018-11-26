شرطة رأس الخيمة توعّي طلبة المدارس بالسلامة المرورية

المصدر: رأس الخيمة - البيان

نفّذ فريق فرع التوعية والإعلام المروري بإدارة المرور والدوريات بالقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة زيارات ميدانية لمدرستي الأفق للتعليم الأساسي ح1 ومدرسة طنب للتعليم الثانوي للبنين، ضمن جهوده المبذولة من أجل نشر السلامة المرورية لدى شريحة طلبة المدارس على مستوى الإمارة.

وترأس الوفد الملازم صالح الشحي، حيث قام الفريق بتوعية الطلبة بدور رجل المرور في تنظيم حركة السير والمرور وضبط أمن الطرق، لتعزيز الأمن والأمان وجعل الطرق أكثر أماناً لمستخدمي الطريق والسائقين، من خلال تعريفهم عن قرب بمهام ودور دورية المرور، وما تتضمنه من تقنيات تساهم في تحقيق الأهداف المنشودة، ونشر القاعدة الذهبية وعملية الركوب والنزول من الحافلات المدرسية والمركبات الخاصة، حفاظاً على سلامتهم والحفاظ على أرواحهم ضد الحوادث المرورية.

وقد تضمنت الزيارات تكريم أفضل لوحة فنية إرشادية مرورية من إعداد طلبة المدارس، والتي تؤكد على تجاوب كبير من الطلبة، وفهمهم وإدراكهم بأهمية الالتزام بالتعليمات والقواعد، كما تم تكريم حراس الأمن الخاص بالمدرسة، وذلك تقديراً لجهودهم المبذولة في تنظيم حركة السير في مداخل ومخارج المدرسة، مما عكس دورهم الفعال والإيجابي تجاه شريحة الأطفال.