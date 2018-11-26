مجمع المزاريع الخيري بالسودان شاهد على بصمات أبناء الإمارات

المصدر: الخرطوم - وام

أكد حمد محمد حميد الجنيبي، سفير الدولة لدى الخرطوم، أن جهود أبناء الإمارات الخيرية عمل متأصل يجسد نهج ومواقف القيادة الإماراتية وعطاءها المتواصل لعمل الخير داخل الوطن وخارجه عبر العديد من المشاريع التي تعود بالنفع على الإنسانية وتحقق سعادة البشرية.

جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها السفير لمشروع «مجمع المزاريع الخيري» أحد المشاريع الخيرية التنموية الشاملة في بادية السودان والذي يقع على بعد 130 كلم شمال العاصمة السودانية الخرطوم نفذه 13 محسناً إماراتياً وأشرف عليه المواطن الإماراتي جوعان مبارك فاضل المزروعي، أحد الشخصيات الوطنية المشهود لها بالاهتمام بالأوقاف والشؤون الإنسانية وذلك في إطار الجهود التي تقوم بها سفارة الدولة وضمن المشاركة في فعاليات «عام زايد 2018».

واطلع السفير الجنيبي خلال الزيارة على المراحل التي تم تنفيذها من المشروع الذي تأسس في عام 2001 ويضم مدارس وسكناً داخلياً للطلاب وسكناً للمدرسين وعيادة طبية ومسجداً يتسع لـ 800 مصلٍ، بالإضافة إلى آبار مياه شرب ومزارع للنخيل والفاكهة.

وقال السفير الجنيبي إن مثل هذه المشاريع النوعية تتواءم مع أهداف «رؤية الإمارات 2021» وتوجهات الدولة الرامية إلى إحداث تأثير إيجابي ملموس لأجل تحقيق الهدف الأسمى للإنسانية وهو القضاء على الفقر.