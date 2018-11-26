«مواصلات الإمارات» تفتتح مركزاً لخدمة المتعاملين في جويزع بالشارقة

المصدر: دبي - البيان

افتتح محمد عبدالله الجرمن مدير عام مواصلات الإمارات مبنى مركز خدمة المتعاملين في قطاع خدمات الصيانة الفنية للمركبات في منطقة جويزع بمدينة الشارقة.

حضر حفل الافتتاح فهد شهيل، الرئيس التنفيذي للتطوير في شركة الشارقة للبيئة «بيئة»، وعبدالله الكندي الرئيس التنفيذي للعمليات بمواصلات الإمارات، وعامر الهرمودي المدير التنفيذي لدائرة الخدمات الفنية، وجمع من المسؤولين وموظفي العناية بالمتعاملين والفنيين العاملين في الورش التابعة للمركز.

حرص

وأعرب الجرمن خلال مراسم الافتتاح عن حرص مواصلات الإمارات على تقديم أفضل الخدمات الفنية لقاعدة عملائها ووفق أفضل المواصفات والمعايير العالمية، موضحاً أن المؤسسة تسعى باستمرار إلى ترجمة ذلك الحرص عبر تطوير خدماتها وتعزيز بناها التحتية كمّاً ونوعاً، ولا سيما مراكز خدمة المتعاملين بما يتفق مع الخطط الاستراتيجية، ومنظومة القيم المؤسسية التي تتحلى بها.

وقال: قبل شهرين افتتحنا مركزاً لخدمة المتعاملين في قطاع الفحص الفني في منطقة مزيد بمدينة العين، وافتتاح المركز الجديد في منطقة جويزع هو استكمال لخطة التطوير والتحديث في ورشنا الفنية التي تبلغ 52 ورشة فنية على مستوى الدولة، وسيلبي المركز الجديد حجم الطلب المتزايد من قبل العملاء على خدمات الصيانة والإصلاح المخصصة للمركبات والحافلات والمعدات والآليات المختلفة.

وعقب مراسم الافتتاح الرسمية، قام مدير عام مواصلات الإمارات يرافقه فهد شهيل والحضور بجولة تفقدية في مرافق المحطة الجديدة والتي تشمل مركزاً لخدمة المتعاملين، وورشة خدمات الصيانة الفنية للمركبات بـ12 حارة تستوعب 50 مركبة يومياً، مع مكاتب واستراحة للفنيين، إلى جانب تفقده المباني قيد الإنشاء في المحطة ومنها مركز الوطنية للمزادات، والمبنى الإداري للنقل المدرسي وقاعات التدريب، واستراحة السائقين والمشرفات، والمرافق الخدمية الأخرى.