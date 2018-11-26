فعاليات تراثية ووطنية في جمعية عجمان للتنمية الاجتماعية والثقافية

المصدر: عجمان - وام

نظمت جمعية عجمان للتنمية الاجتماعية والثقافية - في مقرها - أول أمس حفلاً بمناسبة باليوم الوطني الـ 47 للدولة تضمن العديد من الفعاليات التراثية والوطنية. حضر الحفل اللواء المتقاعد صالح سعيد عبيد المطروشي مستشار ولي عهد عجمان، وأحمد سيف المهيري مدير إدارة الزراعة والحدائق العامة، وحمد بن حمدان بن حميد المطروشي، ومنى صقر المطروشي مدير عام جمعية عجمان للتنمية الاجتماعية والثقافية، بجانب مسؤولي ومديري الجهات الحكومية والخاصة والعديد من العائلات.

وقالت منى المطروشي مدير عام الجمعية: «نحن على مشارف أيام الخير والأعياد المباركة، والتي نحتفل بعامها السابع والأربعين، ونجسد فيها قيم الولاء والانتماء للقيادة الرشيدة والوطن الغالي وملحمة لتأصيل ثقافة الهوية الوطنية في أرض الخير إمارات المحبة والتسامح».

مناسبة عزيزة

وقالت: «إن احتفالات اليوم الوطني مناسبة عزيزة على قلوب الجميع من مواطنين ومقيمين الذين ينعمون بالأمن والسلام والمحبة والرفاهية».