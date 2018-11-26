بلدية أم القيوين تستهدف إصدار رخصة ذكية بـ24 ساعة في 2020

المصدر: أم القيوين - وام

أشاد الشيخ علي بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة بلدية أم القيوين بجهود أعضاء فريق المسرعات الحكومية الخاص بتقليص المدة الزمنية لإصدار رخصة البناء وعمله المتواصل لاستدامة المشروع وتوسيع النطاق الذي يهدف إلى رفع مستوى سعادة المتعاملين لهذه الخدمة، وحض الفريق خلال اللقاء على متابعة جهودهم لتحقيق الهدف الذي يقوم شخصياً بمتابعته بالتعاون مع دائرة أم القيوين الذكية، وهو الوصول إلى إصدار رخصة بناء ذكية خلال 24 ساعة فقط بحلول العام 2020.

جاء ذلك خلال لقائه أعضاء الفريق في مقر بلدية أم القيوين بحضور حميد راشد الشامسي أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين وعبيد سلطان طويرش القائم بأعمال مدير عام البلدية.

وأكد الشيخ علي بن سعود المعلا خلال اللقاء أن هذه المبادرة تدعم مخرجات مشروع نموذج تطوير العمل الحكومي في إمارة أم القيوين، وكانت بلدية أم القيوين قد أعلنت في شهر مايو الماضي عن إنجاز مشروع تقليص المدة الزمنية لإصدار رخصة البناء من خلال اتباع نظام المسرعات الحكومية في حكومة الإمارات، ونجحت في تقليص المدة الزمنية لإصدار الرخصة من 45 يوم عمل إلى 5 أيام عمل فقط.

وتعتبر المسرعات الحكومية آلية عمل مستقبلية تضم فرق عمل مشتركة من موظفي الحكومة والقطاعين الخاص والأكاديمي ويتركز عملها في القطاعات الرئيسية، وتعمل في مكان واحد وتحت مظلة واحدة لرفع وتيرة تحقيق الأجندة الوطنية وتسريع تنفيذ مشاريع الحكومة الاستراتيجية من خلال مساحات مخصصة ومبتكرة ستعمل فيها فرق عمل مشتركة تحت إشراف نخبة من المدربين والمشرفين والكفاءات العالمية لتقديم برامج مكثفة في مدد قصيرة.