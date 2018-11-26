شرطة عجمان تطلق مبادرة «ابتكر معنا»

المصدر: عجمان - البيان

أطلقت وحدة الابتكار في إدارة الاستراتيجية وتطوير الأداء بالقيادة العامة لشرطة عجمان، مبادرة «ابتكر معنا» لبذل المزيد من الأفكار الإبداعية، والطرق المبتكرة التي تساهم في تطوير وتحسين الأداء، وتحقق الاستدامة في العمل المؤسسي، تحقيقاً لهدف وزارة الداخلية الاستراتيجي الرامي إلى تعزيز ثقافة الابتكار في بيئة العمل المؤسسي، وضمان تقديم الخدمات الإدارية كافة وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية.

وقال العقيد محمد شيبان سويدان مدير مكتب القائد العام، رئيس فريق الابتكار بشرطة عجمان، إن إطلاق المبادرة جاء ضمن جهود شرطة عجمان لتعزيز ثقافة الابتكار في بيئة العمل الشرطي، وتقليل الفجوة بين الموظفين والتفكير الإبداعي والابتكاري.

وأضاف، إن المبادرة شملت عقد ورش عمل في إدارة المرور والدوريات، ومركز شرطة الحميدية الشامل، ومركز شرطة مصفوت الشامل، ومركز شرطة النعيمية الشامل بمشاركة مختلف الإدارات والأقسام، حيث لاقت مشاركة واسعة، طرح الموظفون خلالها عدداً من المشاركات الابتكارية التي تدعم العمل وتسهّل تقديم الخدمات للمتعاملين.

أشرف على تنفيذ المبادرة العريف محمد عبد الحميد الشيباني منسق وحدة الابتكار، حيث تقوم المبادرة على عقد ورش عمل في جميع إدارات ومراكز شرطة عجمان لتعريف الموظفين بأهمية الأفكار الابتكارية التي تدعم جودة العمل، وتغيير الصورة التقليدية بأن الابتكار هو بمثابة اختراع يحتاج إلى براءة وإيجاد ما لم يكن موجوداً من قبل، كما تهدف المبادرة إلى عرض بعض الأفكار الابتكارية المنفذة التي ابتكرها موظفون من الشرطة الفوائد التي يستفاد منها بعد تنفيذها.