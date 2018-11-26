اختتام المرحلة الأولى من برنامج «كوني مرشدة» في الشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

اختتمت هيئة كهرباء ومياه الشارقة بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، المرحلة الأولى من برنامج مكثف ضمن مشروع مبادرة «كوني مرشدة»، التي تستهدف تأهيل مجموعة من موظفات المراكز تأهيلاً علمياً وعملياً في مجال الترشيد ليقمن بدورهن في زيارة المنازل، وتثقيف الأهالي والتعريف بأدوات وأساليب الترشيد ومشروعاتها المختلفة، وتم الاتفاق على عمل لجنة مشتركة بين الجهتين لتنظيم ومتابعة المشروع.

وأوضح الدكتور المهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة، أن إطلاق هذه المبادرة يهدف إلى تشجيع الأسر على ترشيد الاستهلاك، وتخفيض قيمة الفواتير الناتجة عن عدد من السلوكيات الخاطئة.

وأشاد بتعاون وزارة الموارد البشرية والتوطين بالشارقة مع الهيئة في تنفيذ برنامج «كوني مرشدة»، ما ساهم في تحقيق نتائج إيجابية كبيرة، مشيراً إلى أن الهيئة مستمرة في إطلاق مبادرات الترشيد.