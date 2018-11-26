أحمد بن ناصر بن زايد يشهد احتفال «أصدقاء البيئة»

المصدر: أبوظبي - وام

شهد الشيخ أحمد بن ناصر بن زايد آل نهيان الاحتفال الذي نظمته «جمعية أصدقاء البيئة» بمناسبة اليوم الوطني الـ47 للدولة، وذلك على مسرح الجاهلي بنادي ضباط القوات المسلحة في أبوظبي.

كما حضر الاحتفال الشيخ أحمد بن راشد المعلا، والدكتور حبيب غلوم، والدكتور علي سنجل، والإعلامية الدكتورة نشوى الرويني، وممثلون عن وزارة التغير المناخي والبيئة وسفارة جمهورية مصر العربية لدى الدولة وكاتدرائية الأنبا أنطونيوس في أبوظبي. وتأتي احتفالات جمعية أصدقاء البيئة - التي شهدت مشاركة 25 مدرسة تحت شعار ينابيع العطاء البيئي - في إطار مشاركتها الفاعلة في المناسبات الوطنية والبيئية المختلفة في الدولة.

وهنأ الدكتور إبراهيم علي محمد، رئيس مجلس إدارة الجمعية - في كلمته خلال الحفل - قيادة وشعب الإمارات بمناسبة اليوم الوطني الـ47، وأوضح أن الجمعية تهدف إلى الاهتمام بالبيئة والمحافظة على سلامتها من أجل سلامة الإنسانية، إلى جانب رفع مستوى الوعي البيئي، والتعريف بالأخطار المحدقة بالبيئة والأساليب الكفيلة للحفاظ عليها، موجّهاً الشكر إلى الشيخ أحمد بن ناصر بن زايد آل نهيان، لرعايته وحضوره الاحتفال.

تكريم

وكرّم الشيخ أحمد بن ناصر بن زايد آل نهيان الرعاة وكبار الشخصيات، وهم القيادة العامة لشرطة أبوظبي وشركة إم بي إم العقارية التابعة لمصرف أبوظبي الإسلامي، والدكتور علي سنجل، إلى جانب عدد من الشركات وأعضاء الجمعية المتميزين لدعمهم جهود الجمعية.