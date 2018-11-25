محمد بن سلمان: علاقاتنا مع الإمارات أخوية متميزة

المصدر: وام

غادر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية الشقيقة البلاد اليوم بعد زيارة رسمية للدولة استغرقت ثلاثة أيام.

كان في وداع سموه - لدى مغادرته مطار الرئاسة في العاصمة أبوظبي ــ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

كما كان في وداع سموه .. معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي و سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي و الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية و سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني و سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي و سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي و سمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية و سمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة وعدد من الشيوخ والوزراء وكبار المسولين في الدولة.

وقد بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية شكر إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله " إثر مغادرته الدولة قال فيها : " يسرني و أنا أغادر بلدكم الشقيق أن أعرب لسموكم الكريم عن بالغ امتناني و تقديري على ما لقيته والوفد المرافق من حفاوة استقبال وكرم ضيافة" .

ونوه سموه إلى أن هذه الزيارة لبلده الثاني دولة الإمارات العربية المتحدة تأتي في إطار العلاقات الأخوية المتميزة و الخاصة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين والرغبة المشتركة في تعميق التعاون بينهما في المجالات كافة في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة و خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود و التي تهدف إلى تحقيق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين و تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة" .. سائلا الله أن يديم على صاحب السمو رئيس الدولة الصحة والسعادة و على الشعب الإماراتي الأمن والاستقرار والازدهار".

كما بعث سموه برقية شكر لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة قال فيها :" يطيب لي وأنا أغادر بلدكم الشقيق أن أعرب لسموكم عن بالغ امتناني و تقديري على ما لقيته و الوفد المرافق من حسن استقبال و كرم ضيافة.. كما لا يفوتني أن أهنئ سموكم على التنظيم الناجح لسباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 على حلبة مرسى ياس للعام العاشر في أبوظبي" .

وشدد سموه في برقيته على أن هذه الزيارة أكدت العلاقات الخاصة و المتميزة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين و الرغبة المشتركة في تعزيزها في المجالات كافة في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة و خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

و تمنى سمو ولي العهد السعودي لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان موفور الصحة والسعادة و لشعب دولة الإمارات العربية المتحدة إطراد التقدم والرخاء.

