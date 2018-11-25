5900 طفل استفادوا من خدمات الكشف عن المشكلات النمائية

المصدر: الشارقة- نورا الأمير

أكد محمد فوزي مدير مركز التدخل المبكر التابع لمدينة الشارقة للخدمات الإنسانية أن عدد الأطفال الذين استفادوا من خدمات برنامج المسح والكشف عن الإعاقات والمشكلات النمائية التي نفذها المركز بالروضات والحضانات والمدارس زاد على 5900.

وقال إن فريق عمل مؤهل يجري جميع أنواع التقييمات (التقييم المسحي، تقييم الأهلية للخدمات، التقييم المبني على المنهاج، التقييم المعمق والتقييم التشخيصي)، فيما قدم قسم الإرشاد الأسري الخدمات التدريبية والإرشادية المبكرة للأطفال وأسرهم في البيئة الطبيعية أو في المركز وفق برنامج تدريبي منزلي يعتمد على الخطة الفردية لخدمات الأسرة IFSP ويتم تطبيق نظام القياس والتقييم والبرمجة للأطفال دون عمر السادسة، ويقدم القسم خدماته سنوياً لحوالي 120 طفلاً من عمر (الميلاد إلى 3 سنوات) من خلال كادر مؤهل.

ولفت إلى أن مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية أولت أهمية كبيرة للتدخل والكشف المبكرين وعملت على ترجمة ذلك فأنشأت مركز التدخل المبكر الأول من نوعه في المنطقة.

رعاية

وأوضح أن المركز الذي يكمل 24 عاماً منذ افتتاحه من قبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، يهدف إلى الكشف المبكر عن حالات الإعاقة، والأطفال المعرضين لخطر الإعاقة، وذوي التأخر النمائي، ودعم ومساندة وتعزيز الكفاءة والثقة للآباء ومقدمي الرعاية لتقديم الفائدة المرجوة لتطوير قدرات الأطفال وتمكين الأسر من تبني أنماط تنشئة بناءة مع أطفالهم والتدخل التربوي والنفسي والعلاجي الملائم نمائياً للأطفال ذوي الإعاقة والمعرضين للخطر والمتأخرين نمائياً ومساعدتهم على الانخراط في المجتمع والتكيف، وتحسين وزيادة فرص التحاق الأطفال ذوي الإعاقة ببرامج الدمج ومدارس التعليم العام والعمل عن نشر ثقافة التدخل المبكر وفق أفضل وأحدث الممارسات العالمية.

تسع خدمات

وأضاف إن المركز يقدم تسع خدمات رئيسية وكل خدمة تنطوي تحتها مجموعة من الخدمات مثل خدمة المسح والكشف المبكر والتشخيص النمائي والتقييم النفسي والتربوي والإرشاد الأسري والتدريب المنزلي والتدريب والتعليم (خدمات خاصة بالأطفال الملتحقين بالصفوف) والخدمات العلاجية المساندة والتي تشمل (خدمات النطق واللغة، النفسية والتربوية والاجتماعية، العلاج الطبيعي والوظيفي السمعيات والتقنيات المساعدة، والتمريض).

وبرامج الإعاقة البصرية والاستشارات والمتابعة والتي تشمل (الاستشارات الفردية أو الجماعية) والتدريب والتوعية المجتمعية (التدريب والتطوير والتوعية للموظفين، المختصين والكوادر العاملة بالمجال، طلاب الجامعات، توعية المجتمع)، وبرنامج الدمج وخدمات الأنشطة والخدمات المساندة «العلاج بالموسيقى، الأنشطة الرياضية والترفيهية، والأنشطة الفنية».

الفصول التدريبية

ويتكون المركز من 5 صفوف حيث يقدم الخدمات التدريبية والتعليمية والخدمات المساندة والتهيئة الخاصة بما قبل الروضة وفق أحدث الطرق والأساليب لحوالي 70 طفلاً سنوياً من عمر (3 إلى 5) سنوات مع 15 معلمة مدربة ومؤهلة للعمل على تنمية قدرات الأطفال في جميع المجالات النمائية بناءً على خطة تربوية فردية لكل طفل (IEP) واستناداً على نتائج عملية التقييم والقياس واحتياجات وأولويات الأسرة من خلال برامج يومية للأنشطة التربوية الهادفة (الفنية، والرياضية، والموسيقية، والرحلات التعليمية والترفيهية) وبمشاركة فاعلة ومباشرة من أسرهم.

وتشمل الخدمات المساندة النطق واللغة والخدمات الاجتماعية والنفسية وخدمات العلاج الطبيعي والوظيفي والتقييم السمعي، حيث يتم تقديم خدمة جلسات التدريب والتأهيل اللغوي الفردية والجماعية، أما الخدمات النفسية فيتم إجراء التقييمات المختلفة والتشخيص باستخدام مجموعة متنوعة من أدوات القياس.