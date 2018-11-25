مؤسسات الدولة جاهزة لتطبيق قرار التأشيرات طويلة الأمد

المصدر: متابعة: قسم المحليات

أكدت الجهات المعنية بتطبيق قرار مجلس الوزراء الخاص بتأشيرة المستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب المواهب التخصصية والباحثين في مجالات العلوم والمعرفة والطلاب المتفوقين، طويلة الأمد، جاهزيتهم لمباشرة عملهم وفق نص القرار.

وأكدت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية جاهزيتها التامّة لكل الإدارات العامة للإقامة وشؤون الأجانب في الدولة للمباشرة في تنفيذ قرار مجلس الوزراء وفقاً للضوابط والشروط المعتمدة، وبما يسهّل على المستثمرين وروّاد الأعمال المباشرة في أعمالهم وتوظيف استثماراتهم من دون إبطاء، وعلى أصحاب المواهب والعلماء والباحثين والطلاب المتفوقين الاستقرار في الدولة وتقديم إبداعاتهم وخبراتهم وتطوير مواهبهم وقدراتهم في بيئة تدعم التميّز والابتكار وتقدّر الجهود الهادفة.

وقال علي محمد الشامسي رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسيّة، إنّ قرار مجلس الوزراء الذي حدد الضوابط والشروط التنفيذية للمنظومة المتكاملة لتأشيرات الدخول التي قرر إطلاقها في شهر مايو الماضي بهدف استقطاب الكفاءات والمواهب في كل القطاعات الحيوية للاقتصاد الوطني، يمثل آلية كاملة وواضحة لكيفية تنفيذ القرار وخريطة طريق تسهّل على الهيئات والجهات التنفيذية المعنية وفي مقدّمتها الهيئة سبل التعامل مع مضمون القرار بما يضمن كفاءة التنفيذ وجودة المخرجات.

وضوح المعايير

من جانبه أكد العميد سعيد راكان الراشدي المدير العام لشؤون الأجانب والمنافذ بالإنابة في الهيئة، الجاهزية التامّة لكل الإدارات العامة للإقامة وشؤون الأجانب في الدولة للمباشرة في تنفيذ قرار مجلس الوزراء وفقاً للضوابط والشروط المعتمدة.

موضحاً أن القرار يتميّز بوضوح المعايير والشروط المعتمدة لكل فئة يشملها، ويمكّن الهيئة من المباشرة في وضع الخطط والبرامج التنفيذية له فوراً وبكل يسر وسهولة وتقديم الخدمات للفئات التي يشملها وفق أرقى المستويات وبما ينسجم مع روح القرار وأهدافه ويسهم في تعزيز سمعة الإمارات ومكانتها بوصفها محط أنظار المتميزين ومهوى قلوب الباحثين عن تحقيق أحلامهم وتكريس نجاحاتهم وتفوقهم.

ترسيخ

من جانبه قال العميد محمد عبدالله علوان المدير التنفيذي للإقامة وشؤون الأجانب عجمان، إن قرار مجلس الوزراء اعتماد التأشيرات طويلة الأمد يؤكد اهتمام القيادة الرشيدة بترسيخ مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة وجهةً عالميةً لاستقطاب وجذب المواهب البشرية في شتى المجالات الحيوية الداعمة للاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أن القرار يسهم في تنشيط القطاع الاقتصادي لدولة الإمارات من خلال منح المستثمرين ورواد الأعمال التسهيلات اللازمة لتمكينهم من مزاولة أنشطتهم، ما يعزز من مكانة الدولة بوصفها قبلة استثمارية جاذبة للأعمال من شتى بقاع العالم، إضافة لدعم الطلبة المتفوقين وأصحاب الإبداعات والابتكارات في مجالات البحوث العلمية والمعرفة والفن والثقافة، وهي مناحٍ حيوية تنهض بها الأمة المتقدمة حضارياً وتمنحها مكانتها وثقلها ضمن خارطة الدول المتقدمة.

وأشاد العقيد خالد يوسف بن حضيبة، المدير التنفيذي للإقامة وشؤون الأجانب بأم القيوين، باعتماد مجلس الوزراء تأشيرات طويلة الأمد، مبيناً أن القرار سوف يسهم في تحفيز نمو مجتمع الأعمال وإنعاش الحركة الاستثمارية في مختلف القطاعات الاقتصادية، مؤكداً أن هذه المبادرة تدل على حرص الحكومة على تعزيز الشراكة ما بين المستثمرين والحكومة ولدفع عجلة التنمية الاقتصادية وإعادة الثقة للمستثمرين وجذب رؤوس الأموال .

وذكر أن القرار شمل كذلك الزوج والزوجة والأبناء لضمان توفير بيئة متماسكة أسرياً واجتماعياً ومحفزة للأعمال والابتكار في الوقت ذاته، كما أن القيادة الرشيدة للدولة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، دائماً ما تواكب ما يجري على الساحة الاقتصادية وتطلق مبادرات تدفع عجلة التنمية الاقتصادية من خلال تقديم التسهيلات والحوافز التي تنعش أداء القطاعات الاقتصادية المتنوعة في الدولة.

لافتاً إلى أن الإمارات نجحت في المحافظة على وتيرة النمو المستدام، كما أنها ارتأت ضرورة توفير الزخم الكافي والمتواصل، ليكون بمثابة صمام ضمان وأمان لجذب ودعم المستثمرين خلال الخطط الذكية والقرارات الحكيمة.