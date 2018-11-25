قرقاش: زيارة محمد بن زايد إلى الأردن وفرنسا تعزيز لتعاون راسخ

المصدر: دبي - البيان

أكد معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية أن زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى الأردن وفرنسا تأكيد لمتانة العلاقة مع البلدين، وتعزيز لتعاون متين وراسخ مع الأشقاء والأصدقاء.

تدوينات

وقال قرقاش في تدوينات عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «نعود إلى زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى الأردن وفرنسا، فمنها تأكيد لمتانة العلاقة مع البلدين، وتعزيز لتعاون متين وراسخ مع الأشقاء والأصدقاء. فالأردن بلد أساسي في معادلة الاستقرار والنهج العقلاني في عالمنا العربي».

وتابع قرقاش: «أما في فرنسا فالعلاقات المتينة عبر عقود زادت مع رصيد الانسجام الشخصي والاستراتيجي بين صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وبين الرئيس إمانويل ماكرون، والتطابق في وجهات النظر حول تحديات المنطقة شكل إضافة كبيرة إلى مجالات التعاون العديدة بين البلدين، وتوقعوا المزيد من علاقتنا مع باريس».