بدء إنشاء أكبر مركز للإخصاب في العالم بمستشفى لطيفة

المصدر: دبي ـ عماد عبد الحميد

أعلنت هيئة الصحة في دبي عن البدء في إنشاء أكبر وأحدث مركز للإخصاب في العالم، في دبي على مساحة 7500 متر مربع في مستشفى لطيفة، حيث من المتوقع أن يكون المركز الأكبر والأحدث عالمياً سواء من حيث المساحة أو التجهيزات.

جاء ذلك خلال توقيع معالي حميد محمد القطامي المدير العام لهيئة الصحة بدبي وهشام عبد الله القاسم رئيس مجلس إدارة، مصرف الإمارات الإسلامي مذكرة تفاهم يوم الخميس الماضي لدعم تأسيس المركز وفق أعلى المواصفات والمعايير الدولية، وضمن أفضل الممارسات الطبية، التي تعززها التقنيات الحديثة، وتقوم عليها مجموعة مختارة من النخب والكفاءات الطبية، في خطوة مهمة للشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص.

بنية تحتية

ووفق المخططات المقررة، سيعتمد المركز في تأسيسه على بنية تحتية وتقنية متقدمة، مزودة بتجهيزات وتقنيات هي الأحدث عالمياً في مجال الإخصاب وعلاج العقم وزراعة الأجنة والأنسجة وإنضاج البويضات وحفظ أنسجة المبيض، كما سيتضمن المركز في تكوينه مجموعة من غرف العمليات المتطورة، وغرف الأشعة والمختبرات، والعيادات التخصصية، إلى جانب مركز بحثي لعلوم الأجنة والإخصاب، لمواصلة إسهامات المركز في تطوير البحوث العلمية في هذا التخصص الدقيق.

وراعت هيئة الصحة بدبي في تصميم المركز، جميع معايير الخصوصية، إضافة إلى مواصفات المباني العصرية، وشروط الاستدامة، كما أخذت في الاعتبار ظروف المتعاملين والمراجعين من داخل الدولة وخارجها، حيث وفرت مساحات رحبة باعثة على الراحة والطمأنينة والتفاؤل، ومداخل مخصصة لكبار الشخصيات، وأجنحة صحية مميزة، بجانب المرافق الخدمية والإدارية والترفيهية الأخرى، والموزعة على مساحة 7500 متر مربع، وذلك في موقع المركز الجديد الملازم لمحيط مستشفى لطيفة للنساء والأطفال.

ركيزة

وقال هشام عبد الله القاسم، رئيس مجلس إدارة «الإمارات الإسلامي»: يعتبر العمل الخيري والعطاء والمسؤولية الاجتماعية من الركائز الأساسية لقطاع الصيرفة الإسلامية، وبوصفنا إحدى المؤسسات المالية الإسلامية الرائدة في دولة الإمارات، لطالما حرص المصرف على تقديم كل سبل الدعم لمبادرات متنوعة تهدف إلى الارتقاء بصحة ورفاه المجتمع في الدولة».

إضافة

أكد معالي حميد القطامي أن مركز الإخصاب سيكون إضافة مهمة لمجمل المؤسسات الصحية عالمية المستوى التي تزخر بها الدولة، ومدينة دبي، إضافة إلى كونه نقلة نوعية في بحوث الإخصاب وعلاج العقم، لافتاً إلى أن مركز دبي للإخصاب نجح في أن يكون أحد أهم الوجهات المفضلة للباحثين عن علاج ناجز لمشكلات عدم الإنجاب.