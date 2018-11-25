شرطة دبي تنظم ماراثون صوت الطفولة للرياضة

المصدر: دبي - البيان

نظمت الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، «ماراثون صوت الطفل للرياضة» بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الطفل، وبتوجيهات اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي في كايت بيتش بالجميرا دبي، بمشاركة أكثر من 1500 طالب وطالبة من مدارس حكومية وخاصة.

وشهد انطلاق «ماراثون صوت الطفولة للرياضة»، اللواء الدكتور عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون التميز والريادة، واللواء الدكتور السلال سعيد بن هويدي الفلاسي مساعد القائد العام لشؤون الإدارة، والعميد الدكتور محمد عبد الله المر مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان، والعميد علي عتيق بن لاحج مدير الإدارة العامة لأمن المطارات، والممثل الهندي العالمي سونيل شيتي، ومريم الحوسني سفيرة المستقبل لدولة الإمارات في فرنسا، والطفل محمد أحمد جابر سفير الأمان في شرطة دبي، وعدد من مديري الإدارات العامة والفرعية ومراكز الشرطة، ورؤساء المجالس، وعدد من الجهات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني، وممثلون عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة، وعدد من أصحاب الهمم والأطفال من مرضى السرطان والثلاسيميا.

حقوق الطفل

وقال العبيدلي إن الماراثون يسلط الضوء على حقوق الطفل واحترامها، ونشر ثقافة حمايتها، وتعريف الأطفال بحقوقهم كافة.