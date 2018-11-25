«اقتصادية دبي» و«مؤسسة رعاية النساء والأطفال» تتعاونان لدعم المبادرات المجتمعية

المصدر: دبي-البيان

وقّعت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، بالتعاون مع مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، اتفاقية تعاون تهدف إلى دعم وتعزيز المبادرات المجتمعية، في ما يخص النساء والأطفال، وتنص الاتفاقية على أن تقوم الجهتان بتبادل المعلومات والبيانات، لغرض الوصول إلى الحالات الإنسانية، خاصة الموجهة للنساء والأطفال.

وكذلك التعاون المشترك في مجال التعريف بالأنشطة والمبادرات الإنسانية، التي تقوم بها المؤسسة، من خلال المشاركة في الفعاليات والمعارض المحلية والدولية التي يعقدها الطرفان. وقّع الاتفاقية التي جرت في مقر اقتصادية دبي بقرية الأعمال، علي إبراهيم نائب مدير عام اقتصادية دبي، وعفراء البسطي مدير عام مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال.

وقالت عفراء البسطي مدير عام مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال: إن المؤسسة تثمّن اهتمام اقتصادية دبي، ودورها البارز في دعم مختلف القضايا المجتمعية، وهو ما يعكسه توقيع هذه الاتفاقية بين المؤسسة واقتصادية دبي، وأضافت أن المؤسسة على ثقة بأن توقيع هذه الاتفاقية، سيسهم في تخفيف معاناة العديد من ضحايا العنف والاتجار بالبشر .

استراتيجية

وقال علي إبراهيم: «تهدف اقتصادية دبي، إلى دعم كل ما يخدم الأسرة والمرأة والطفل، إذ تعتبر واحدة من أهم القضايا التي تمس المجتمع، وتحقق استراتيجية حكومة دولة الإمارات حول المسؤولية المجتمعية، ويأتي ذلك من خلال التنسيق مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة، والهيئات المعنية بدعم المبادرات الإنسانية والخيرية. ستعمل اقتصادية دبي، على تقديم الدعم المادي والمعنوي، بغرض مساعدة النساء والأطفال، بحسب الحالات المطلوبة».