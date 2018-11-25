قبيلة النقبيين تحتفل بـ«الوطن» بحضور 3 آلاف شخص

المصدر: رأس الخيمة - البيان

شهد الشيخ سالم بن سلطان بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني في رأس الخيمة والشيوخ وعدد من أعضاء المجلس الوطني الاتحادي والمسؤولين وأبناء القبائل والأهالي مساء، أمس الأول، الاحتفال الكبير، الذي نظمته قبيلة النقبيين بمنطقة خت، بمناسبة اليوم الوطني، بحضور 3 آلاف شخص.

اشتمل الاحتفال، الذي احتضنته منطقة خت على عروض من الفنون الشعبية، وعروض من الألعاب النارية، وقدمت فرقة موسيقى شرطة رأس الخيمة عرضاً من الموسيقى العسكرية، وألقى عدد من شعراء الإمارات، القادمين من مناطق مختلفة في الدولة، ونظرائهم من المملكة العربية السعودية، من أبناء قبيلة خثعم، قصائد خاصة بالمناسبة، احتفت بالوطن وتاريخه وإنجازاته ووحدته الوطنية وبقيادته الرشيدة، فيما ألقى عدد من الأطفال قصائد، حفلت بالقيم الوطنية والمجتمعية الراسخة، وبسيرة المغفور لهما، بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وأخيه الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، وإخوانهما شيوخ الإمارات المؤسسين.

وتضمن الاحتفال استقبال الوفد السعودي المشارك في الحفل، من أبناء قبيلة خثعم، بفن «اللقية»، وهو تقليد وفن متوارث، يقوم على استقبال الضيوف والترحيب بهم وتكريمهم، لاسيما القادمين من مناطق بعيدة، كوفد أو مجموعة، أو أصحاب المكانة الاجتماعية الخاصة.

ومن أبرز فقرات الاحتفال عرض لفن «التحوريب» التراثي، الذي تشتهر به قبيلة النقبيين، وهو فن متوارث، يتضمن إلقاء «المحورب» قصائد بأسلوب خاص، يردد جمع من الرجال أبيات الشعر وراءه، رافعين سيوفهم إلى الأعلى.