مركز الشيخ محمد بن راشد للتواصل الثقافي يكرّم حفظة القرآن الكريم

المصدر: دبي - وام

كرّم الشيخ سعيد بن حشر بن مكتوم آل مكتوم 33 فائزاً وفائزة من حفظة القرآن الكريم في الدورة الثالثة عشرة للمسابقة السنوية لحفظ القرآن الكريم التي نظمها مركز الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للتواصل الثقافي الحضاري بحضور نورما محمد سليمان رئيسة المركز وعدد من ضيوف الشرف في الحفل الذي أقيم على شرفهم بقاعة جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم.

وأشادت نورما محمد سليمان بالدعم الكبير الذي ظل يقدمه الشيخ حشر بن مكتوم آل مكتوم للمسابقة السنوية لحفظ القرآن الكريم التي تقام تحت شعار «وفي ذلك فليتنافس المتنافسون».وأضافت أن عدد المشتركين صــغار السن بالمسابقة في تزايد مستمر، وقد بلغ عدد الفائزين 33 وتميزت هذه الدورة بمشاركة طفلة من الهند بعمر11 سنة أتقنت حفظ 5 أجزاء.