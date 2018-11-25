افتتاح 4 عيادات جديدة في مركز راشد للسكري بعجمان

المصدر: عجمان- أسامة أحمد

افتتحت في مركز راشد لعلاج السكري والأبحاث في مدينة الشيخ خليفة الطبية بعجمان 4 عيادات طبية جديدة، وتم تدشين العيادات الجديدة في المركز ضمن الخطة التطويرية الشاملة والتي تستهدف تحسين الرعاية الصحية، وتحسين تجربة المرضى عند زيارتهم لمركز راشد لعلاج السكري والأبحاث.

وقال الدكتور جواكيم براغد، مدير مركز راشد للسكري والأبحاث إنه منذ بداية العام الجاري تمت عملية تطوير شاملة للخدمات المقدمة لمرضى السكري لتصبح أكثر شمولية ويصبح مركزاً متكاملاً يقدم ما يحتاجه مريض السكري من خدمات تشخيصية وعلاجية، فضلاً عن الخدمات التثقيفية والتوعوية والأبحاث والدراسات والبرامج للتقليل من مخاطر الإصابة ومضاعفات مرض السكري.

لافتاً إلى أن العيادات الجديدة تشمل القلب والكلى التي لها علاقة بالسكري وعيادة لعلاج السمنة وأخرى للغدد الصماء، كما طور المركز ووسع العمل في عيادة شبكية العين والقدم وأُدخل بهما خدمات جديدة.

وأضاف إن المركز أصبح مرجعياً على مستوى المنطقة في مجال الأبحاث وخدمات التعليم والرعاية الشاملة لمرضى السكري، منوها بأن المركز نجح في تجاوز النسب العالمية في التحكم بنسبة السكر في الدم لدى المرضى، لتتجاوز 48% متخطية النسبة العالمية التي تتراوح من 38 إلى 44 بالمئة، وذلك من خلال استخدام بروتوكول علاجي متكامل لعلاج السكري.

تحسين الخدمات

ومن جهــته ذكــر الدكتور مأمون مختار استشاري الغدد الصماء والسكري أن من أهم العيادات الجديدة التي تم تدشينها الغدد الصماء والتي تشمل على سبيل الذكر لا الحصر أمراض الغدة الدرقية والجار درقية والنخامية والكظرية والتناسلية.

وقال الدكتور أكرم المالطي استشاري الغدد الصماء في المركز إنه تم التــوسع بخدمات القلب والكلى بالتعاون مع استشاريي القلب والكلى في مستشفى خليفة العام نظراً لوجود ارتباط بين السكري وأمراض القلب والكلى ما يساهم بشكل كبير في تحسين الخدمات التشخيصية والعلاجية المقدمة لمرضى السكري.

لافتاً إلى أن المركز توسع في عيادة شبكية العين بشكل كبير حيث استحدث عيادة متخصصة في شبكية العين تضم استشاري شبكية العين وأجهزة حديثة لمسح الشبكية وجهاز ليزر وكذلك خدمات حقن العين لعلاج أمراض الشبكية.