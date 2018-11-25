«كهرباء دبي» ترسي عقد تنفيذ مشروع خطوط مياه رئيسة في مناطق عدة

المصدر: دبي-البيان

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي عن ترسية عقد مشروع توريد وتمديد وتدشين شبكات نقل مياه رئيسة بأقطار تتراوح من 600 إلى 1200 ملم وبأطوال إجمالية تصل إلى 26.5 كيلومتراً، وبتكلفة إجمالية تصل إلى 118 مليون درهم في مناطق متعددة في إمارة دبي لزيادة كميات التدفق المائي لتلبية النمو المتسارع على المياه.

وقال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة: يشتمل المشروع على تمديد أنابيب لنقل المياه الرئيسة من الزجاج المقوى (GRE) بقطر 1200 ملم والأعمال المرتبطة بها، لربط مناطق متعددة تشمل خزان المياه في منطقة النخالي مروراً بدوار العوير ووصولاً إلى طريق حتا.

كما يتضمن تمديد أنابيب لنقل المياه الرئيسة بقطر 600 ملم في منطقة المحيصنة ومن منطقة آبار المياه في منطقة المرغم إلى طريق دبي العين، وذلك لرفع قدرة تدفق المياه وتوفير الاحتياجات المتزايدة من المياه إلى المشاريع التطويرية في تلك المناطق.

كما يتضمن المشروع عدة مواقع لعمليات توصيل في ما بين خطوط النقل الرئيسة وذلك من أجل رفع كميات التدفق المائي وضمان استمرارية وصول المياه ورفع الضغط في الشبكة لمواكبة الطلب المتزايد على المياه في تلك المناطق حسب التخطيط المعتمد، والمدة اللازمة لتنفيذ المشروع وذلك وفق البرنامج المخطط له مسبقاً والتي هي 30 شهراً.