وضع حجر الأساس لمجمع الشيخ زايد الخيري في السودان

المصدر: عجمان - البيان

وضع الشيخ محمد بن عبد الله بن سلطان النعيمي رئيس مجلس أمناء هيئة الأعمال الخيرية، عضو المجلس الوطني الاتحادي، حجر الأساس لمجمع الشيخ زايد الخيري في السودان، بمدينة نبتة بالخرطوم بحري، والذي بلغت تكلفته أكثر من 4 ملايين درهم، ويحتوي على مدرستين ومركز صحي بمرافق طبية متنوعة، بجانب مسجد يسع أكثر من 1000 مصلٍ، ويخدم المجمع أحياء سكنية مأهولة كمنطقتي نبتة ودردوق بضواحي العاصمة الخرطوم.

وأكد الشيخ محمد بن عبد الله بن سلطان النعيمي خلال الاحتفال، دعم هيئة الأعمال للمشاريع الخيرية والإنسانية في السودان، ونوه بأن الهيئة تعمل على تطوير المجتمعات الإنسانية لتحسين أوضاعها، وسعياً لتحقيق هذه الأهداف جاءت فكرة تأسيس المجمع الخيري، الذي يضم مسجداً ضخماً ومؤسسة تعليمية بقاعات للطلاب والطالبات تؤهلهم للولوج إلى الجامعات، وللعمل من أجل التنمية المستدامة، بجانب مركز صحي يسهم مباشرة في تحقيق الرعاية الصحية.

وأوضح، أن الهيئة نفذت العديد من المشروعات المتنوعة خاصة كفالة الأيتام، حيث تكفل أكثر من 7500 يتيم في 8 ولايات سودانية، ونفذت الكثير من المشاريع خلال العشر سنوات الماضية في المجالات الاجتماعية والصحية والخيرية بتكلفة حوالي 150 مليون درهم.

واطلع حمد الجنيبي سفير الدولة لدى السودان على مجمع الشيخ زايد الخيري، والذي يضم مسجداً يسع ألف مصلى، بجانب مدرستين للبنين والبنات والمستوصف وبقية المرافق.

وأكد الجنيبي، متانة العلاقات الإماراتية السودانية المميزة، وما تشهده من تطور في جميع المجالات، مما يصب في مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين.