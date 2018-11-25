بلدية دبي تنفذ تمريناً وهمياً لانكسار خط صرف صحي

المصدر: دبي-البيان

نظمت بلدية دبي وبالتنسيق مع شركائها الاستراتيجيين أمس الأول تمريناً لحادث وهمي بسبب انكسار خط صرف صحي رئيس في منطقة النفق الواصل بين شارع الرباط ومنطقة فيستيفال سنتر، وذلك لرفع مستوى الجاهزية للتعامل مع الأزمات والكوارث من قبل الجهات الحكومية في إمارة دبي.

وقال المهندس رضا سلمان، رئيس فريق الطوارئ والأزمات المؤسسي، مدير إدارة الصحة والسلامة ببلدية دبي: نفذنا تمريناً وهمياً ناجحاً بالتعاون مع عدد من الدوائر الحكومية في الإمارة، وأشرفت البلدية على إعداد وقيادة سيناريو التمرين بدقة تامة.

وذلك بهدف تهيئة فرق الاستجابة لكافة المتطلبات الميدانية والتأكد من اتباع الإجراءات الواجب اتخاذها ،بالإضافة للوقوف على التحديات الواجب تخطيها من خلال تقييم عمليات الاستجابة والتنسيق الميداني وسد الثغرات والنواقص، ليكون الجميع في نهاية المطاف على أهبة الاستعداد حال وقوع أي حادث حقيقي مماثل للسيناريو المنفذ، والذي كان لكسر خط صرف صحي بحجم 1200 ملليمتر تحت ضغط عال 4 bar ما أدى إلى تسرب المياه إلى النفق المجاور وحشر عدد من السيارات وركابها في النفق وإمكانية تأثير المياه وانجراف التربة للخدمات في المنطقة.

وخلال عمليات الإخلاء قام أعضاء فريق الطوارئ المسؤولون عن التعامل مع هذه الحالة بإغلاق محطة الصرف الصحي المزودة للخط، وإغلاق محطات تصريف مياه الأمطار، وتحديد مكان الكسر، لحصر المياه الموجودة بالخط حسب الإجراء الفني للحالات الطارئة، ليتم التعامل مع موضع الكسر الذي أدى إلى تسرب حوالي 2800 متر مكعب، في الوقت نفسه كان فريق هيئة الطرق ورجال الأمن يقومون بإغلاق وتحويل المسارات وإخلاء الطرق لسيارات الدفاع المدني والشرطة والإسعاف لتسهيل عملية وصولهم إلى الموقع حيث تم تأمين الموقع وإغلاقه.