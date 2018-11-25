رؤساء تحرير الصحف المحلية يناقشون تطوير آلية تعاون مشترك وتبادل الخبرات

المصدر: أبوظبي - وام

عقد رؤساء تحرير الصحف المحلية في الدولة اجتماعاً تنسيقياً في مقر وكالة أنباء الإمارات «وام» في أبوظبي.

وتم خلال الاجتماع بحث سبل تعزيز التنسيق المشترك بما يسهم في دعم الدور المهم والرئيسي لقطاع الإعلام الوطني في إبراز الإنجازات الرائدة للدولة.

وناقش الاجتماع أهمية تطوير آلية التعاون المشترك وتبادل الخبرات والاستفادة من التجارب المختلفة بما يعزز دور الإعلام في إبراز الإنجازات المختلفة التي تحققها الإمارات في المجالات كافة.

وتطرق الاجتماع إلى الدور المهم الذي تقوم به وكالة أنباء الإمارات في إبراز الإنجازات المختلفة للدولة خاصة مع التطور الكبير الذي تشهده في خدماتها الإخبارية التي تقدمها بـ13 لغة وتستهدف سكان 142 دولة حول العالم.

وعقب الاجتماع رافق المدير التنفيذي لوكالة أنباء الإمارات محمد جلال الريسي رؤساء تحرير الصحف في جولة شملت مختلف أقسام «وام» حيث اطلعوا على دورة العمل اليومية للوكالة.