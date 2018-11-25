419 عموداً جديداً لإنارة منطقة الصجعة الصناعية

المصدر: الشارقة - البيان

أنجزت هيئة كهرباء ومياه الشارقة مشروع إنارة شوارع منطقة الصجعة الصناعية، حيث تم الانتهاء من تركيب 419 عمود إنارة و664 مصباحاً وكشافاً موفراً للطاقة بقوة 150 واطاً وتم تمديد كيابل بطول 24.267 كيلومتراً وذلك خلال وقت قياسي لم يتجاوز 20 يوماً، ويهدف المشروع لتطوير البنية التحتية ورفع مستوى السلامة المرورية وتوفير الأمن والحماية للمنشآت الصناعية في المنطقة وزيادة قدرتها التنافسية على اجتذاب مزيد من المشروعات والاستثمارات الجديدة.

وأكد الدكتور المهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة أن الهيئة تسعى لاتخاذ كافة الإجراءات التي تساهم في ترشيد استهلاك الطاقة وتعمل على حماية البيئة وصون الموارد من خلال مواكبة التحولات والتطورات العالمية في المجالات البيئية المختلفة حيث تحرص الهيئة على استخدام مصابيح صديقة للبيئة وموفرة للطاقة في كافة مناطق الإمارة.

وأكد أن مشروع إنارة شوارع منطقة الصجعة الصناعية يساهم في تقديم خدمات متميزة للمصانع والمنشآت في المنطقة وتقليل البصمة الكربونية من خلال إنارة الشوارع باستخدام المصابيح الموفرة.

وأوضح أن هذا المشروع يأتي في إطار سعي الهيئة لتحقيق رؤيتها بضمان التنمية المستدامة.