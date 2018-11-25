25 موقعاً للألعاب داخل حدائق أبوظبي بداية العام المقبل

المصدر: أبوظبي - أحمد سعيد

تعتزم بلدية مدينة أبوظبي الانتهاء من تأهيل 25 موقعاً للألعاب داخل الحدائق خلال الربع الأول من العام المقبل، وذلك ضمن مشروع تأهيل أصول التجميل الطبيعي داخل جزيرة أبوظبي والبالغ قدرها 10 ملايين درهم، ويأتي ذلك حرصاً من البلدية على توفير مساحات ترفيهية للعائلات والأطفال والتواصل بين أفراد المجتمع.

وأوضح المهندس ماجد الكثيري مدير مركز بلدية المدينة أن مناطق الألعاب التي سيتم تأهيلها موزعة على الأحياء السكنية في العاصمة أبوظبي وتغطي كلاً من منطقة المنهل والمشرف والزعاب والبطين والمرور والزعفرانة، وتأتي أعمال التأهيل كمرحلة ثانية ضمن الخطة الشاملة لتأهيل جميع مناطق الألعاب بأبوظبي، والتي بدأت في منطقة كورنيش أبوظبي كمرحلة أولى.

تأهيل المواقع

وذكر الكثيري أن تأهيل مواقع الألعاب جاء بعد عمليات مسح ميداني لحصر جميع مناطق الألعاب داخل جزيرة أبوظبي وفي الأحياء السكنية، وبناءً عليه تم اتخاذ الإجراءات نحو صيانتها وتأهيلها، حيث سترى النور قريباً بحلة زاهية تلبي حاجة القاطنين وزوار العاصمة.

تصاميم

وأشار الكثيري إلى أنه تم إعداد تصاميم أرضيات الملاعب وفقاً لمفاهيم وسمات تعليمية بما يتوافق ومتطلبات العصر ولربط الأجيال الناشئة بحب المعرفة، متوقعاً أن تشكل هذه الحدائق ومناطق الألعاب بعد تأهيلها مناطق جذب، حيث سيزداد عدد مرتادي الحدائق ومناطق الألعاب خلال فصل الشتاء.

ونوه بأن البلدية نفذت عدداً من المشاريع والأعمال التصحيحية لصيانة وتأهيل الحدائق ومناطق الألعاب بما يتوافق مع معايير الأمن والسلامة لجميع الفئات العمرية المستخدمة لها، كما استبدلت الألعاب القديمة بأخرى تتبع أفضل المواصفات العالمية.